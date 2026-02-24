Ariano, Camporeale continua ad essere terra di nessuno: nuovo scempio ambientale Sos a procura e prefettura: "Qui c'è troppa illegalità e smaltimento illecito di rifiuti"

Continua ad essere terra di nessuno l'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino dove gli sversamenti abusivi sono ormai all'ordine del giorno.

Dopo l'amianto abbandonato lungo il regio tratturo, documentato nei giorni scorsi anche dalla guardia ambientale che ha realizzato un vero e proprio dossier nella zona a disposizione degli organi inquirenti, ecco una nuova scoperta.

Lana di vetro abbandonata in prossimità di un ponte poco dopo la tenuta Macchiacupa. Un nuovo scempio ambientale in questa zona che come spesso denunciato da Fermando Filomena, sentinella del luogo, ognuno fa il bello e il cattivo tempo. Strada dissestata, illuminazione continuamente in tilt, pali che vengono segati per consentire il passaggio di trasporti eccezionali e non più ripristinati, rifiuti abbandonati ovunque e continui tentativi di furti di rame.

Viene rivolto un appello urgente alla procura di Benevento e prefettura di Avellino ad attenzionare il fenomeno, a partite dall'amianto abbandonato a cielo aperto, sia qui che in contrada Tesoro dove la situazione è davvero allarmante. Le immagini parlano da sole. "Qui c'è troppa illegalità e smaltimento illecito di rifiuti, nell'indifferenza più totale".