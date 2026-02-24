Avellino senza Sounas con la Juve Stabia: potenziali novità sul modulo

Dal 3-5-2 a un cambio difensivo che porta a valutazioni anche agli altri due reparti

avellino senza sounas con la juve stabia potenziali novita sul modulo
Avellino.  

Ballardini non potrà contare su Sounas nel match con la Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". Il greco ha rimediato il quinto giallo in campionato nel pari con la Reggiana e salterà il derby con i gialloblu per somma di ammonizioni (in diffida restano Patierno, Palmiero, Cancellotti e Palumbo con quattro ammonizioni). Dal 3-5-2 proposto sulla continuità contro gli emiliani, il tecnico dei lupi potrebbe puntare sul 4-3-1-2, quindi con la modifica sostanziale nel pacchetto difensivo. Izzo punta all'accelerazione per tornare nell'elenco dei convocati dopo l'ingresso a La Spezia e lo stop successivo per l'infortunio. In caso di linea a 4 ci sarebbero Missori e Sala da terzini con la coppia Simic-Enrici al centro. Besaggio è pronto a sostituire lo squalificato Sounas con Palmiero in regia e Palumbo nell'altro spot di mezzala per completare il centrocampo. Valutazioni sul trequartista con i diversi interpreti della rosa irpina per il ruolo, su tutti Insigne, con Biasci titolare e il ballottaggio Tutino-Patierno. Tutto passerà per la preparazione verso il derby e con Ballardini che avrà ulteriori giorni dopo la prima gara vissuta a Reggio Emilia alla guida degli irpini.

