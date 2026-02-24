Avellino senza Sounas con la Juve Stabia: potenziali novità sul modulo Dal 3-5-2 a un cambio difensivo che porta a valutazioni anche agli altri due reparti

Ballardini non potrà contare su Sounas nel match con la Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". Il greco ha rimediato il quinto giallo in campionato nel pari con la Reggiana e salterà il derby con i gialloblu per somma di ammonizioni (in diffida restano Patierno, Palmiero, Cancellotti e Palumbo con quattro ammonizioni). Dal 3-5-2 proposto sulla continuità contro gli emiliani, il tecnico dei lupi potrebbe puntare sul 4-3-1-2, quindi con la modifica sostanziale nel pacchetto difensivo. Izzo punta all'accelerazione per tornare nell'elenco dei convocati dopo l'ingresso a La Spezia e lo stop successivo per l'infortunio. In caso di linea a 4 ci sarebbero Missori e Sala da terzini con la coppia Simic-Enrici al centro. Besaggio è pronto a sostituire lo squalificato Sounas con Palmiero in regia e Palumbo nell'altro spot di mezzala per completare il centrocampo. Valutazioni sul trequartista con i diversi interpreti della rosa irpina per il ruolo, su tutti Insigne, con Biasci titolare e il ballottaggio Tutino-Patierno. Tutto passerà per la preparazione verso il derby e con Ballardini che avrà ulteriori giorni dopo la prima gara vissuta a Reggio Emilia alla guida degli irpini.