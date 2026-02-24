Hai tra i 18 e i 35 anni e stai cercando lavoro? Ecco la soluzione

Find Your Job: trova il lavoro che fa per te

hai tra i 18 e i 35 anni e stai cercando lavoro ecco la soluzione

Ecco le info

Avellino.  

 

 

Find Your Job ti mette davanti a chi può davvero cambiare la tua carriera! "Incontra i recruiter, presenta il tuo Cv e sostieni colloqui reali". 

 

"Durante l’evento potrai partecipare anche a due workshop tematici: concorsi pubblici: strategie e metodo per affrontarli con maggiore consapevolezza. Start up e imprenditorialità: Come trasformare un’idea in progetto e iniziare il tuo percorso".

Quando? 5 marzo 2026, dalle 14.30 alle 19:00. Dove? Camera di Commercio Irpinia Sannio, Piazza Duomo n.5 – Avellino

Iscriviti: https://www.aps-danilodargenio.it/findyourjob/ (Ingresso gratuito. Non mancare!).

 

