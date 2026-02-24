Avellino, Referendum per le ragioni del "Sì" arrivano Craxi e Della Vedova L'iniziativa al Circolo della Stampa alle ore 17 il 26 febbraio

di Paola Iandolo

Si susseguono gli eventi della campagna referendaria in città e provincia. Giovedì 26 febbraio arrivano nella città capoluogo il parlamentare di Più Europa Benedetto Della Vedova e il presidente del Comitato Referendario “Comitato Giuliano Vassalli per il Sì”, Bobo Craxi. L’iniziativa è prevista per le 17 al Circolo della Stampa. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Vetrano, che guida in Irpinia il Comitato intitolato al padre della riforma del Codice Penale "Perchè votare Sì".

Questo il tema su cui interverranno per i saluti, Maria Elena De Gruttola, della direzione del PSI, Alfonso Maria Gallo, comitato SÌ SEPARA Domenico Gambacorta, segretario provinciale di AZIONE, Salvatore Pastore comitato GIUSTIZIA SÌ. Interverranno Francesco Iandoli, comitato GIULIANO VASSALLI e Bianca PISCOLLA, componente della direzione nazionale dei Radicali Italiani.