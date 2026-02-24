Protezione civile Baronia: prove antincendio e visita guidata ad Ariano Tappa nella sede operative della flumerese al centro fieristico di contrada Casaone

Continuano senza soste le sessioni sulla formazione dei volontari di protezione civile della Baronia.

"Questa volta siamo stati ospiti della protezione civile flumerese nella loro sede ad Ariano Irpino, vero e unico centro logistico della protezione civile in Regione Campania, un vero gioiello". Ad affermarlo è l'esperto Giovanni Maggino.

"Ringraziamo il presidente Francesco Giacobbe per l'accoglienza e per la disponibilità dimostrata verso i volontari della Baronia".

Prima parte focalizzata sull'antincendio boschivo, sulle figure coinvolte, si è parlato di Dos e del meccanismo di funzionamento della lotta antincendio. Si è proceduto poi ad una interessante visita guidata negli ambienti del polo logistico della flumerese. Infine la sessione si è chiusa con una prova pratica spegnimento grazie all'ausilio dei dpi e delle attrezzature e mezzi messi a disposizione dalla protezione civile flumerese.