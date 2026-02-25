Ariano: "La situazione dei cinghiali in villa sta diventando un problema serio" VIDEO/Situazione fuori controllo, occorre intervenire al più presto

Mamme e bambini in fuga, amanti della camminata costretti a cambiare percorso, avventori del bar infastiditi. La presenza dei cinghiali in villa comunale, perchè oramai non si tratta più di un solo animale, sta davvero degenerando. Situazione fuori controllo e senza una soluzione. In mattinata ci sarebbe stata una riunione a palazzo di città per la risoluzione di questa problematica diventata piuttosto seria.

La giusta e comprensibile preoccupazioe del titolare del Greener bar Villa all'interno della villa, Fabrizio Pagliaro:

"La situazione dei cinghiali in villa ormai sta diventando un problema serio. Fin quando ce n’era solo uno, abituato anche a un solito percorso, era in qualche modo più “gestibile”.

Ora però si tratta di più animali, questa sera addirittura è comparso un cinghiale di grosse dimensioni che ha fatto spaventare diverse mamme con figli e passeggini al seguito.

Più volte è capitato che le persone si alzassero mentre stavano consumando ai tavoli del bar perché, vedendolo passare, temono che possa scaraventarsi contro il dehor esterno. Improvvisamente ci si ritrova così a non poter svolgere al meglio il proprio lavoro.

Anche noi che lavoriamo all’interno siamo preoccupati per i danni che un animale di questa stazza potrebbe creare. Sui vari gruppi Facebook circolano vignette e battute con nomignoli dati ai cinghiali, ma non ci stiamo rendendo conto che la situazione sta diventando più seria di quanto si possa immaginare.

Ci auguriamo sempre che non succeda mai nulla a qualche bambino, considerando che la villa, con queste belle giornate, è praticamente piena.

L’organo preposto alla gestione di questa situazione è la Regione Campania che è stata già informata e sollecitata più volte. Ci auguriamo quindi che si decida a fare qualcosa di concreto!