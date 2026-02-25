Ariano: un cane a terra senza vita e altri due accanto a vegliarlo L'animale è rimasto sull'asfalto dopo essere stato investito mortalmente non si sa da chi

Un cane a terra senza vita, in una pozza di sangue e altri due accanto a vegliarlo. E' la scena a cui hanno assistito impotenti alcuni giovani i quali hanno tentato invano di sollecitare un intervento, almeno per la rimozione della carcassa e la messa in sicurezza degli altri due.

Nulla. Come spesso accade in questi casi, si rimbalzano le competenze, soprattutto quando capita fuori dagli orari di servizio della polizia municipale.

Risultato? L'animale, che qualcuno ha anche riconosciuto sui social, trattandosi di Oscar, un cane di proprietà della zona, è rimasto a terra nel piazzale di un supermercato, dopo essere stato investito mortalmente non si sa da chi.

Ed è qui che passerà tutta la notte, in attesa dell'intervento del servizio rimozione e smaltimento. Una morte di quelle annunciate purtroppo in questa zona, dove la presenza di più cani, all'ingresso della struttura commerciale era diventata davvero ad altissimo rischio. E così è stato. In pericolo lo sono anche gli altri cani, che come Oscar sarebbero anche loro di proprietà.