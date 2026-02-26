Ladri in Maserati nell'Avellinese: in fuga con passamontagna sul volto e arnesi

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono riusciti ad intercettare una Maserati Levante sulla quale viaggiavano dei soggetti che avevano già calzato i passamontagna per celare la propria identità.
In auto con il passamontagna sul volto
Grazie alle indicazioni del 112 i militari a bordo di una gazzella sono riusciti a bloccare la marcia della vettura sospetta grazie ad una repentina manovra di accerchiamento. Dalla vettura si sono frettolosamente allontanati almeno due soggetti, poi dileguatisi in una fitta boscaglia.
In auto gli arnesi per lo scasso
Nel portabagagli è stato rinvenuto un intero campionario di arnesi utili a scassinare e forzare qualunque tipo di cassaforte o serratura. La vettura, abbandonata quasi al centro della carreggiata, è risultata invece provento di furto.
Le indagini
Le attività dei militari del Nucleo Operativo di Mirabella Eclano, coadiuvati dalla Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino, si concentreranno adesso sui rilievi da eseguirsi all’interno del veicolo e su di una attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata; nella speranza che la repentina fuga abbia spinto i malfattori a lasciare tracce che riconducano alla loro identità.