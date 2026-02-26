Ariano, frana un terreno lungo la strada provinciale 10: nessuno interviene Scarsa visibilità e pericoli soprattutto nelle ore notturne: si aspetta un incidente?

E' ancora una volta la strada provinciale 10 a far parlare di sè. Siamo a poche centinaia di metri dal deposito abusivo di amianto ed altri rifiuti ingombranti, a cielo aperto accanto ad una fabbrica dismessa e di fronte ad una cava di contrada Tesoro ad Ariano Irpino.

In direzione Difesa Grande, contrada balzata alla cronaca negli ultimi giorno per il furto fortunatamente sventato di due trattori, c'è una frana in due punti che avanza sempre di più sulla strada, fino a creare un serio pericolo soprattutto nelle ore notturne, a causa della scarsa visibililità.

Da oltre due settimane, la situauzione è ferma al palo, fatta eccezione di due piccoli segnali non si muove una foglia.

Lo smottamento del terreno ha interessato un fondo agricolo. Lo stesso scivolamento era avvenuto in questo punto esatto qualche anno fa. Viene sollecitato un intervento immediato per motivi di sicurezza.