Avellino, attesa campo largo: ipotesi candidato sindaco M5S: "Perché no?" Il consigliere regionale del M5S risponde alle domande su possibili accordi nell'intesa regionale

Candidato sindaco cercasi nel centrosinistra ad Avellino. Equilibri in bilico aspettando il congresso del Pd irpino previsto per sabato. La convergenza sulla lista unica c'è : quella di Marco Santo Alaia che, dopo aver incassato l'endorsement dello schieramento del suo diretto competitor Pellegrino Palmieri, arriverà al voto del congresso dopo sette lunghi anni di commissariamento.

Sos campo largo

Intanto si sprecano gli appelli all'unità del centrosinistra della coalizione di Noi di Centro quella di Per Avellino e del Movimento Cinque Stelle. Il modello in Regione Campania di Fico resta la via da praticare, secondo tutti, ma intanto guardano proprio gli equilibri regionali, potrebbe toccare proprio al Movimento Cinque Stelle il nome candidato sindaco, dopo l'ufficializzazione di quello di Vincenzo De Luca a Salerno.

I rumors i nomi

E tra i rumors spuntano i nomi di Maura Sarno e Carlo Sibilia. Semplici ipotesi tutte da verificare. “Quella di una candidatura unitaria del campo largo del M5S è una ipotesi da valutare nel complesso regionale. Non so di tavoli regionali e di accordi e strutture da mettere in campo nelle comunali nei capoluoghi, ma se mi viene chiesto se il candidato sindaco potrebbe essere del M5S la risposta è: perchè no?". Così il consigliere regionale dei pentastellati Vincenzo Ciampi, risponde alle domande sui possibili equilibri per le candidature delle comunali di maggio.

Nel centro destra

Intanto sabato Laura Nargi presenta il suo progetto e associazione Siamo Avellino. Andrea Iannone segretario regionale di Fratelli d'Italia, in una nota stampa, dopo le parole dell'onorevole Gianfranco Rotondi, che aveva invitato i due ex sindaci Nargi e Festa ad evitare scontri fratricidi nella coalizione per una doppia candidatura, spiega: “Siamo tutti consapevoli che l'unità del centrodestra non è una opzione ma un destino al fine di mettere in campo una vera alternativa politica al centrosinistra"