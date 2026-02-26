Ariano, la polizia fa prevenzione nelle scuole: tappa al plesso Pasteni Al primo posto la cultura della legalità e del rispetto delle regole

Il plesso Pasteni, scuola primaria, dell'istituto comprensivo Calvario-Covotta "Don Lorenzo Milani", da sempre particolarmente attivo, si unisce al progetto "Pretendiamo la legalità"!

Alunni, docenti e personale sono impegnati a promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole.

"Crediamo che la legalità sia un valore fondamentale per costruire una società più giusta e sicura.

Attraverso attività e iniziative, vogliamo sensibilizzare i nostri studenti sull'importanza di rispettare le leggi e di essere cittadini responsabili.

Un ringraziamento speciale va al vice questore Giulio Masini, dirigente del commissariato Ciriaco di Roma di Ariano Irpino e all'Ispettore Angelo Lanno della polizia di stato, che ci hanno supportato e guidato in questo percorso, e a tutte quelle persone che lavorano ogni giorno per far rispettare la legalità e garantire la sicurezza di tutti noi. Grazie a tutti per l'impegno e la partecipazione!"

