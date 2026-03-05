Sorpresi con arnesi per lo scasso: un arresto e una denuncia L'attività degli agenti del commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi

La Polizia di Avellino ha arrestato un 37enne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e denunciato un 31enne per possesso di un arnese atto allo scasso nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

In particolare, nella serata del 3 marzo, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Sant’Angelo dei Lombardi hanno rintracciato e tratto in arresto un 37enne napoletano, condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di estorsione e rapina.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Nel corso di un’altra attività di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno inoltre denunciato alla Procura della Repubblica un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

Durante un controllo alla sua autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto nel bagagliaio un arnese ritenuto idoneo allo scasso, che è stato immediatamente sequestrato.

Si precisa che le contestazioni mosse sono allo stato provvisorie e che la responsabilità dell’indagato sarà eventualmente accertata solo all’esito di un giudizio definitivo.