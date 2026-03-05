Nusco, ufficio postale chiuso per "invasione di topi", Atm senza contanti Il sindaco Iuliano annuncia azioni clamorose qualora non dovesse riaprire l'ufficio

di Paola Iandolo

Dopo i lavori nell'ufficio postale di Nusco - durati 40 giorni - sono comparsi anche i topi. Da fine mese l'ufficio è nuovamente chiuso, con enormi disagi per l'utenza. Il Sindaco, Antonio Iuliano preannuncia anche azioni clamorose qualora non dovesse essere risolta la questione in breve tempo e con le giuste contromisure. Finora hanno smontato il cartongesso e mandato la donne delle pulizie. Ma il sindaco chiede l'intervento di "una ditta specializzata per risolvere la problematica. Poste Italiane deve chiamre una ditta che si occupa di queste situazioni. Il comune ha fatto fare la derattizzazione per ben tre volte".

Il primo cittadino preannuncia di "incatenarsi davanti all'ufficio". "Ho chiesto la derattizzazione, se non riaprono mi incateno davanti alle poste". L'ufficio postale di Nusco, è stato da poco riaperto dopo la ristrutturazione, ma da fine febbraio è stato chiuso di nuovo perché non si erano accorti della presenza di ratti nelle controsoffittature. L'ira del primo cittadino Antonio Iuliano, che ha allertato l'Asl ed ha minacciato di incatenarsi lunedì davanti alla sede delle poste, non si è fatta attendere. "Stanno creando disagi per i cittadini, è una vergogna, scriverò anche al Prefetto di Avellino". L'Atm è privo di contanti con l'ufficio chiuso. "I miei concittadini si lamentano che non possono prelevare il denaro per fare la spesa e hanno ragione".