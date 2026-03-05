Monteforte, accusata di estorsione pluriaggravata: pena ridotta in appello Alla donna è stata ridotta la condanna a 2 anni e 3 mesi per utilizzo indebito della carta credito

di Paola Iandolo



I giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Avellino in primo grado ad una quarantenne del posto a 5 anni e 6 mesi. La donna era finita a processo in quanto era stata ritenuta colpevole di una serie di imputazioni che gli venivano contestate: estorsione pluriaggravata, furto aggravato e utilizzo indebito carta credito.

I giudici di secondo grado, accogliendo la richiesta della difesa, rappresentata dai penalisti Gaetano Aufiero e Armando Della Pia, hanno parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Avellino. I giudici della Corte di Appello hanno mandando assolta dalle due principali accuse la donna, quella di estorsione e furto e hanno riformato la sentenza - riducendo la pena inflitta - a 2 anni e 3 mesi di reclusione. E' rimasta in piede solo l'accusa di utilizzo indebito della carta credito.