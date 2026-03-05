Avellino, 67enne trovato senza vita: dolore in città Il dramma in Contrada Pignatella

Tragedia ad Avellino, in località Pignatella, dove un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nel terreno in cui era solito lavorare.

Il ritrovamento

Il corpo è stato rinvenuto proprio nel fondo agricolo dove l’uomo si recava abitualmente per coltivare la sua terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale per i primi accertamenti.

Gli accertamenti

Al momento le cause del decesso non sono ancora chiare. Per questo motivo la salma è stata posta sotto sequestro, così da consentire tutti gli accertamenti necessari a stabilire cosa sia accaduto. Procedure di rito per capire come sia morto l'uomo, forse stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.