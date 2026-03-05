Avellino, si sente male e muore in strada: tragedia a Rione San Tommaso Inutili i.soccorsi per un 79enne

Si è sentito male improvvisamente e sono stati inutili i soccorsi di passanti e sanitari. È morto colto da un malore improvviso un anziano ad Avellino. È successo nella periferia.sud della citta. Non c'era più niente da fare quando i soccorsi sono arrivati in via Zanotti. Un uomo di 79 anni ha perso la vita questa sera al Rione San Tommaso, colpito da un malore mentre si trovava in strada.

Soccorsi tempestivi ma nulla da fare

Sul posto sono intervenuti una ambulanza del 118 e le volanti della polizia. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: l'anziano era già spirato al loro arrivo.

Dolore e cordoglio in città per il tragico decesso che ha scosso numerose persone che, impotenti, hanno assistito alle manovre salvavita dei sanitari che sono risultati inutili . I sanitari una volta arrivati infatti hanno potuto solo accettare il decesso dell'anziano.