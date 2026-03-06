Cervinara, truffa informatica on line: i carabinieri denunciano 3 persone Viene raccomandsata la massima prudenza nell'uso di internet e dei social network

I carabinieri della Stazione di Cervinara, a seguito di un’attività investigativa, scaturita dalla denuncia di una cittadina, hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in varie parti del territorio nazionale, responsabili di “truffa informatica in concorso”.

La persona offesa denunciava agli inizi del mese di gennaio, di essere stata raggirata da ignoti malfattori tramite un annuncio da lei pubblicato per la vendita di materiale. Il presunto acquirente la contattava (con un’utenza intestata fittiziamente a soggetto straniero) e traendola in inganno si faceva accreditare la somma di euro 500 tramite bonifici.

L'attività svolta portava alla luce il modus operandi dei truffatori che, in concorso, approfittando della scarsa propensione all'uso degli strumenti finanziari della vittima, la traevano in inganno facendosi accreditare somme di denaro mentre la stessa era convinta di ricevere bonifici.

Nello specifico, due malfattori effettuavano la telefonata alla donna facendosi accreditare a sua insaputa la cifra di euro 500,00 su un iban intestato ad un terzo uomo che, successivamente provvedeva ad effettuare vari bonifici di piccole cifre sui conti intestati ai due complici.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, impegnato quotidianamente nella prevenzione e repressione di questi fenomeni, raccomanda la massima prudenza nell’uso di internet e dei social network, soprattutto per i più giovani, invitando a diffidare degli annunci eccessivamente vantaggiosi e a non condividere informazioni personali con persone di cui non si conosce l’identità.