Furti aziende agricole a Bisaccia: sinergia tra Coldiretti e forze dell'ordine

Incintro operativo con carabinieri e polizia municipale

Lotta alla criminalità nelle aree interne...

Bisaccia.  

Coldiretti al fianco degli imprenditori agricoli nella terra dell'osso. Preoccupano gli ultimi gravi episodi avvenuti soprattutto nel territorio di Bisaccia.

E' qui che a seguito dell’escalation di furti nelle aziende agricole di Bisaccia, nel locale ufficio di zona si è tenuto un incontro a cui hanno preso parte il solerte comandante della stazione dei carabinieri Francesco Strazza e il comandante della polizia municipale Gerardo Rollo per informare il consiglio di sezione e alcuni soci sulle corrette pratiche da seguire per agevolare lo scambio di informazioni su eventuali eventi che si verificano sul territorio e per adottare sistemi di sicurezza sempre più adeguati

"La collaborazione tra le forze dell'ordine e coldiretti è sempre alla base del nostro lavoro quotidiano". Presenti anche il presidente di sezione Sabino Imperiale e il segretario di zona Donato Morano.

Nei giorni scorsi la criminalità è tornata a bussare anche nell'arianese, a Difesa Grande dove c'è stata una grande risposta degli abitanti. 

