Furti aziende agricole a Bisaccia: sinergia tra Coldiretti e forze dell'ordine Incintro operativo con carabinieri e polizia municipale

Coldiretti al fianco degli imprenditori agricoli nella terra dell'osso. Preoccupano gli ultimi gravi episodi avvenuti soprattutto nel territorio di Bisaccia.

E' qui che a seguito dell’escalation di furti nelle aziende agricole di Bisaccia, nel locale ufficio di zona si è tenuto un incontro a cui hanno preso parte il solerte comandante della stazione dei carabinieri Francesco Strazza e il comandante della polizia municipale Gerardo Rollo per informare il consiglio di sezione e alcuni soci sulle corrette pratiche da seguire per agevolare lo scambio di informazioni su eventuali eventi che si verificano sul territorio e per adottare sistemi di sicurezza sempre più adeguati

"La collaborazione tra le forze dell'ordine e coldiretti è sempre alla base del nostro lavoro quotidiano". Presenti anche il presidente di sezione Sabino Imperiale e il segretario di zona Donato Morano.

Nei giorni scorsi la criminalità è tornata a bussare anche nell'arianese, a Difesa Grande dove c'è stata una grande risposta degli abitanti.