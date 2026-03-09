Ariano e la frana dimenticata a Difesa Grande: due donne finicono in ospedale Poteva avere davvero conseguenze drammatiche l'incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 10

Non erano di certo sprovvedute le due donne rimaste coinvolte in un incidente stradale che poteva avere conseguenze ancora più gravi lungo la strada provinciale 10 che porta a Difesa Grande ad Ariano Irpino. La stessa, da noi segnalata lo scorso 26 febbraio. (Leggi qui). A nulla è valso l'appello urgente per motivi sicurezza alla provincia di Avellino.

La strada in questione è una saponetta, a causa soprattutto del fondo scivoloso, impregnato di acqua fangosa sprigionatasi dal terreno in frana, da uno dei due lati della carreggiata.

Poteva essere la tragedia dell'8 marzo per le le sue donne coinvolte

Alla guida delle due auto rimaste coinvolte una 40enne trasportata direttamente al Moscati di Avellino e una 62enne finita al pronto soccorso dell'spedala Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Sul posto per i rilievi e accertamento della dinamica una pattuglia della polizia municipale. Un altro incidente nelle ultime ore senza gravi conseguenze è avvenuto lungo la Variante all'altezza di via Loreto.

Una mattinata movimentata, per le postazioni Stie di Montecalvo Irpino, Zungoli come pure per gli equipaggi del 118 di Savignano Irpino e Grottaminarda. Competenza e professionalità. Un intervento anche ad Ariano Irpino, nel rione Martiri. Tutti i pazienti, sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti in ospedale.

Ottima sinergia tra le varie postazioni del territorio coordinate dalla sempre efficiente centrale operativa 118 di Avellino. Eccellenze territoriali su cui investire oggi per domani.