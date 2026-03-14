Truffa anziana con la tecnica del "Finto avvocato": nei guai 19enne di Avellino

Ai domiciliari il giovanissimo

truffa anziana con la tecnica del finto avvocato nei guai 19enne di avellino
Avellino.  

E' stata applicata la misura degli arresti domiciliari a un 19enne, originario della provincia di Avellino, che è stato arrestato dalla Polizia di Matera, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale della città dei Sassi. Il reato contestato - dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, in seguito a un episodio commesso a Matera il 22 febbraio del 2025 - è quello di truffa aggravata ai danni di un'anziana donna. Il metodo utilizzato dal giovane, e da un' altra persona al momento rimasta ignota, è quello solito del 'finto avvocato' che ha raccontato alla donna di un incidente subito dal fratello e della necessità di coprire le spese legali. La truffa era andata a segno dal momento che la donna aveva consegnato dapprima 900 euro e successivamente un importo complessivo di 11.000 euro, oltre a numerosi monili in oro. 

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