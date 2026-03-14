Truffa anziana con la tecnica del "Finto avvocato": nei guai 19enne di Avellino Ai domiciliari il giovanissimo

E' stata applicata la misura degli arresti domiciliari a un 19enne, originario della provincia di Avellino, che è stato arrestato dalla Polizia di Matera, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale della città dei Sassi. Il reato contestato - dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, in seguito a un episodio commesso a Matera il 22 febbraio del 2025 - è quello di truffa aggravata ai danni di un'anziana donna. Il metodo utilizzato dal giovane, e da un' altra persona al momento rimasta ignota, è quello solito del 'finto avvocato' che ha raccontato alla donna di un incidente subito dal fratello e della necessità di coprire le spese legali. La truffa era andata a segno dal momento che la donna aveva consegnato dapprima 900 euro e successivamente un importo complessivo di 11.000 euro, oltre a numerosi monili in oro.