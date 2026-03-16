E' ai domiciliari: sorpreso con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti I carabinieri arrestano per spaccio un 60enne

I carabinieri della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Avellino hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono verificati nel corso del fine settimana. I militari dell’arma, dopo aver controllato nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, alcune persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile del nucleo carabinieri cinofili di Sarno hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

All’esito dell’attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro cocaina e crack per un peso complessivo di circa 25 grammi, in parte già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, circa 8.200 euro in contanti, un bilancino di precisione e un sistema di videosorveglianza presumibilmente utilizzato per eludere i controlli.

D’intesa con la procura della repubblica di Avellino, il 60enne è stato questa volta accompagnato direttamente nella casa circondariale di Bellizzi.