Immobile abusivo di 100 metri quadrati: area sequestrata e denuncia Operazione dei carabinieri ad Avella

I militari del nucleo carabinieri forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno accertato la realizzazione di un manufatto abusivo in agro del comune di Avella.

Nel corso dell’attività ispettiva è emerso che su un fondo agricolo era stato edificato un immobile di circa 100 metri quadrati, realizzato su una platea di cemento armato, in assenza dei necessari titoli abilitativi rilasciati dagli enti competenti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino la proprietaria del fondo. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo dell’intera area e dell’opera abusiva.

I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità a tutela del territorio, dell’ambiente e della collettività.