Suv prende fuoco durante prova su strada: vigili del fuoco evitano il peggio E' accaduto ad Ariano Irpino lungo la statale 90 delle puglie

Sarebbe stato un problema elettrico, a causare l'incendio improvviso di un'auto che un meccanico stava provando su strada.

E' quanto accaduto lungo la statale 90 delle puglie, alla località Scarnecchia ad Ariano Irpino, all'altezza del deposito dei mezzi della società Irpiniambiente.

E' successo tutto in pochi secondi. La vettura, una jeep compass è stata rapidamente avvolta delle fiamme nel vano motore.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda come sempre efficienti, è riuscito ad evitare il peggio, impedendo così alle fiamme di divorare completamente il veicolo.

Sul posto i carabinieri e in supporto la polizia. Fortunatamente non si registra nessuna conseguenza a persone ma solo tanto spavento. Sul posto poco dopo è giunto anche il proprietario della vettura. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni durante le operazioni di spegnimento.