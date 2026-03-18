Ariano, auto si cappotta: mamma e figlio salvi per miracolo Paura in contrada Valleluogo

Paura stamane in contrada Valleluogo ad Ariano Irpino. Una fiat panda con a bordo mamma e figlio si è ribaltata lungo la strada che porta al Santuario per l'esattezza nei pressi dell'intersezione di località Bosco. La donna di 49 anni stava accompagnando suo figlio di 32 anni, nel vicino centro di riabilitazione dei silenziosi operai della croce.

Per cause in corso di accertamento la vettura, una fiat panda si è letteralmente cappottata sull'asfalto. Sono stati alcuni abitanti del luogo a prestare i primi soccorsi.

L'auto stando ad una prima ricostruzione è prima finita contro un tombino posto alla propria destra per poi ribaltarsi e impattare contro un veicolo che viaggiava nell'opposta direzione di marcia.

La dinamica esatta la stanno ricostruendo gli agenti della polizia municipale intervenuti prontamente sul posto.

Sul posto anche i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino. Fortunatamente solo piccole escoriazioni senza fare ricorso al pronto soccorso. Illeso il conducente della seconda vettura rimasta coinvolta.