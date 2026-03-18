VIDEO: "Quei defunti andati via senza senza neppure una carezza sul viso"

Una sequenza di immagini, che resteranno per sempre impresse in ognuno di noi. Se vivere in isolamento è triste, morire lo è stato ancora di più.
Defunti andati via senza un addio, il conforto di familiari e amici, senza messe di suffragio.
Riti senza cortei e saluti che hanno messo ancora di più in risalto la nostra misera condizione umana e mortale.
Abbiamo assistito con il cuore pesante alla morte di tante persone. Volti che hanno accompagnato la nostra vita e che non ci sono più. Il virus li ha strappatati all'affetto di tutti. Una generazione sparita per sempre dalla faccia della terra. Chi sopravviverà allo sterminio virulento, ha i dovere di ricordarli.
18 marzo 2020 non è una semplice data, ma il triste simbolo dell’inizio di una delle prove più dure della nostra storia recente, una pagina dolorosa per il nostro Paese e per il mondo intero: la pandemia da Covid19.
"Una minaccia insidiosa, di fronte alla quale medici, infermieri, operatori sanitari e tanti servitori dello Stato si sono spesi senza mai risparmiarsi, garantendo assistenza e sicurezza.
Tra loro, anche le donne e gli uomini della Difesa, impegnati sin dal primo momento a sostenere, aiutare e proteggere la popolazione".
Così il ministro della difesa, Guido Crosetto.
"Oggi rendiamo omaggio a tutte le vittime e ci stringiamo, con rispetto e commozione, alle loro famiglie.
La memoria di quanto accaduto e di chi non è più tra noi continui a guidare il nostro impegno".