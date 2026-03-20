Ariano: serata di massima allerta tra Ariano e Monteleone di Puglia Trattore rubato e poi lasciato nei campi

Serata di massima allerta nelle campagne di Difesa Grande ad Ariano dopo il furto di un trattore avvenuto nel vicino comune di Monteleone di Puglia, al confine con la Campania.

Un colpo andato a vuoto per l'ennesima volta a vuoto. Esattamente come qualche giorno fa, quando i malviventi, dopo essere stati braccati dai residenti e da una rete di agricoltori del circondario vennero messi in fuga. Polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli e appostamenti nella zona, avendo avuto il sentore di nuove scorribande. E così è stato.

Il mezzo trafugato a Monteleone di Puglia è stato abbandonato nei campi, probabilmente dopo aver notato auto nella zona.

Disturbati dalla presenza dei residenti, accortisi quasi subito del furto, hanno rinunciato alla loro azione criminosa, facendo perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.