Avellino: arrestati due pregiudicati in Alta Irpinia Intensificati i servizi di controllo del territorio nell’area provinciale

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, i poliziotti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto due uomini pregiudicati di 78 e 40 anni. Il 78enne, uomo originario del posto, è stato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. L’uomo, già indagato per reati contro la persona, dovrà scontare la pena di due anni e sei mesi di reclusione. Il 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia e già indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà scontare la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. I predetti dopo gli accertamenti di rito, venivano associati presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.