Ariano: fienile in fiamme, un bovino muore a causa delle esalazioni L'incendio ha avvolto e distrutto in poco tempo alcune attrezzature, nessun ferito e trattori salvi

Ci sono volute ben tre squadre dei vigili del fuoco, da Grottaminarda, Avellino e Lioni per domare un pauroso incendio che ha interessato una struttura adibita a deposito di fieno e ricovero di animali in contrada Centovie ad Ariano Irpino nei pressi di un B&B.

Le fiamme hanno avvolto e distrutto in poco tempo alcune attrezzature, tra cui una scala e una ballatrice. Un bovino è morto a causa delle esalazioni, mentre gli altri animali sono stati tratti velocemente in salvo.

Il proprietario al momento dello spaventoso incendio, le cui fiamme erano ben visibili dalla zona di San Liberatore era in chiesa. C'è stata una grande sinergia e solidarietà da parte dei residenti, che con cautela sono riusciti a tirare fuori gli animali, mettendoli al riparo.

Una lotta contro il tempo da parte di vigili del fuoco per scongiurare il peggio. Salvi anche i trattori che erano parcheggiati all'interno di un altro capannone. Sul posto è giunta una volante della polizia dal commissariato arianese per le relative indagini.

Fortunatamente il deposito, fatto di due piani non era eccessivamente pieno. Non si registrano conseguenze a persone ma solo tanto spavento. L'area è stata messa in sicurezza, ma le operazioni sono ancora in atto.