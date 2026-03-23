Autocarro si ribalta in una cunetta ad Ariano: ecco cosa è successo/VIDEO E FOTO

Sorpassato da un'auto che gli avrebbe tagliato la strada, si è spostato sul lato destro, ribaltandosi nella cunetta con il suo autocarro, pur di evitare l'impatto con un'altra vettura che proveniva di fronte.
E' quanto accaduto nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino, a poche centinaia di metri dalla struttura comunale ex macello da anni abbandonata a se stessa. Un tratto di strada stretto e insidioso che appena consente l'incrocio tra due mezzi pesanti particolarmente trafficata negli ultimi anni.
Nessuna conseguenza per il giovane conducente: "Mai successo un incidente simile, lo spavento è stato notevole".
L'autocarro, carico di terreno, si stava recando nel vicino impianto, recupero trattamento di rifiuti speciali non pericolosi "Damaco" di Filippo D'Alessandro, accorso subito sul posto appena saputo la notizia.
Non molto tempo un simile incidente aveva riguardava un altro camion che trasportava acqua, rimasto erò in bilico, senza capovolgersi.