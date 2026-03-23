Autocarro si ribalta in una cunetta ad Ariano: ecco cosa è successo/VIDEO E FOTO L'incidente è avvenuto nell'area industriale di Camporeale

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 23 marzo 2026 alle 16:06



L'autocarro, carico di terreno, si stava recando nel vicino impianto, recupero trattamento di rifiuti speciali non pericolosi "Damaco"