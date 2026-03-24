Controlli notturni tra Mirabella e la Valle Ufita, denunce e patente ritirate L’Arma ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto ai reati in diversi comuni

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso. L’Arma ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto ai reati in diversi comuni della provincia, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne.

Nella notte appena trascorsa, la Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano ha attuato un articolato servizio di controllo, concentrato sui luoghi di aggregazione e sulle aree periferiche del territorio eclanese e dei centri della Valle Ufita. Sei equipaggi sono stati impegnati in operazioni di perlustrazione, che hanno portato anche all’ispezione di tre attività commerciali.

Durante i controlli, i militari hanno identificato quattro uomini originari dell’Est Europa, trovati a bordo di furgoni nei pressi di alcune abitazioni isolate. I soggetti hanno dichiarato di svolgere attività di svuota cantine, una giustificazione ritenuta incompatibile con l’orario notturno.

Uno di loro è stato denunciato in stato di libertà per aver violato un precedente foglio di via obbligatorio, facendo ritorno nel comune di Mirabella Eclano. Per gli altri tre, oltre a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e alla normativa ambientale, è stata proposta l’adozione della stessa misura di prevenzione.

Nel corso dei posti di controllo nei pressi di locali pubblici, due uomini residenti a Fontanarosa e Santa Paolina sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina per uso personale. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente e la segnalazione all’Autorità amministrativa.

Infine, un quarantenne di Taurasi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale autonomo, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici, determinando il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.