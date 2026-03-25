Tenta di sfuggire all'alt dei Carabinieri e getta droga nella fuga: denunciato A Grottaminarda

I carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di liberta', alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del posto, gia' noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, nell'ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l'"Alt" all'autovettura condotta dal predetto. Sceso dal veicolo, l'uomo ha posto in essere un maldestro tentativo di fuga, venendo prontamente inseguito e bloccato dai Carabinieri. Nel corso dell'inseguimento, i militari hanno recuperato un involucro contenente complessivamente circa 2 grammi di cocaina ed eroina, di cui l'uomo aveva tentato di disfarsi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire anche una modica quantita' di hashish, sottoposta a sequestro unitamente a un bilancino di precisione e ad altro materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.