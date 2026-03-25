Comunali Avellino: "Commercio in crisi, Marinelli candidato sindaco " la proposta di Saprano

“Negli ultimi anni – dichiara Luca Sparano, presidente del Comitato Commercianti Avellino e imprenditore del settore con oltre venti anni di esperienza – il commercio cittadino ha vissuto una fase estremamente complessa, segnata dalla chiusura di numerose attività storiche e dalla progressiva perdita di brand importanti che, nel tempo, hanno rappresentato veri e propri attrattori per il centro urbano. Una situazione che non può e non deve essere attribuita esclusivamente ai cambiamenti del mercato (online-centri commerciali), o alle dinamiche economiche generali, ma che è stata aggravata anche da una carenza di attenzione e di programmazione da parte delle diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo”.



Secondo Sparano, è mancata una visione strategica capace di sostenere il commercio, valorizzare il centro cittadino e mettere in campo politiche concrete di rilancio: “Non si è investito a sufficienza su eventi strutturati, marketing territoriale, viabilità commerciale, incentivi per le nuove aperture e strumenti capaci di contrastare la desertificazione commerciale. Oggi ne paghiamo le conseguenze con una città per niente attrattiva e con imprenditori e aziende lasciati troppo spesso soli”. Nessuna amministrazione ha sentito il dovere di confrontarsi magari con chi, operando nel retail e in più zone d’Italia, avrebbe potuto apportare una visione e perché no, anche elargire consigli, su come rendere nuovamente attrattiva commercialmente la città come lo era in effetti negli anni 80/90. La politica è stata talmente miope da non guardare attentamente l’evolversi della depressione commerciale della città.



Alla luce di questa analisi, è fondamentale che il mondo del commercio trovi una rappresentanza forte e competente all’interno della prossima amministrazione comunale. “Serve una figura che conosca profondamente le dinamiche del settore, che abbia dimostrato sul campo capacità di ascolto e di proposta e che possa diventare punto di riferimento per l’intero tessuto imprenditoriale cittadino”.



In quest’ottica, Sparano indica come “autorevole, credibile e fortemente rappresentativa” la possibile candidatura a sindaco di Avellino del presidente della Confesercenti di Avellino, Giuseppe Marinelli. “Nel corso degli anni – sottolinea Sparano – Marinelli ha svolto un’importante attività di associazionismo, lavorando con impegno per sostenere la categoria e promuovere iniziative ed eventi capaci di attirare cittadini e visitatori anche dall’hinterland. Il suo operato dimostra sensibilità verso le esigenze del commercio e una concreta capacità organizzativa”.