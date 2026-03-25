Dal Portogallo ad Ariano per ammirare le eccellenze grazie al Ruggero II Promozione dei valori della multiculturalità, cooperazione, tolleranza e sostenibilità ambientale

Il Ruggero II di Ariano Irpino ha ospitato sul tricolle una delegazione di dieci studenti e due docenti portoghesi di Cadaval, situato nel distretto di Lisbona, nell'ambito del progetto di accreditamento Erasmus dell'istituto arianese, che promuove i valori della multiculturalità, cooperazione, tolleranza e sostenibilità ambientale.

La mobilità in entrata è iniziata il 23 marzo nel giorno di Sant'Ottone e terminerà venerdì prossimo 27 marzo.

La delegazione è stata in visita nel centro storico di Ariano Irpino, tra il castello Normanno, la basilica cattedrale e il museo civico della ceramica, guidati oltre che dagli studenti arianesi, i quali hanno presentato i vari luoghi simbolo della città in lingua inglese, anche dallo storico, come sempre preparatissimo e affascinante nelle sue descrizioni, Antonio Alterio che ha fatto da cicerone del museo.

La giornata ha permesso li scambio di cultura e tradizioni locali tra gli studenti italiani e i loro corrispondenti Portoghesi, ospiti presso le famiglie irpine.

Non è la prima volta che il Ruggero II, tra le eccellenze nel panorama scolastico irpino, si rende protagonista di scambi internazionali così importanti.