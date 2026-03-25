Ariano, donna tenta di introdurre droga in carcere: denunciata E' accaduto durante un colloquio con il figlio detenuto

Un’importante operazione di servizio è stata condotta oggi dal personale di polizia penitenziaria in servizio nel reparto colloqui della casa circondariale Pasquale Campanello di Ariano Irpino, coadiuvato dall’ispettore responsabile del settore.

Lo rende noto Marcello Bosco, segretario del Sappe. Nel corso dei controlli sui familiari autorizzati ai colloqui, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un pacco conforto consegnato da una donna recatasi in visita al figlio detenuto, circa 36,22 grammi di hashish e 5,59 grammi di cocaina, abilmente occultati tra generi alimentari.

La donna è stata denunciata. Determinante si è rivelata la professionalità degli agenti del reparto colloqui, che ancora una volta hanno dimostrato capacità ed efficienza nel contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario.

Al personale di polizia penitenziaria di Ariano Irpino vengono espresse le congratulazioni da parte del segretario generale Donato Capece per l’operato del personale.