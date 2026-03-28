Da Vallesaccarda a Carife: la Baronia nel mirino di una banda di malviventi Entrano, devastano tutto alla ricerca di soldi, oro e scappano

Da Vallesaccarda a Carife. La Baronia nel mirino di una banda di malviventi, probabilmente la stessa, entrata in azione in più abitazioni per lo più di persone anziane e indifese nei due comuni.

Le popolazioni sono in uno stato di allerta. "Siamo veramente preoccupati alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore - ci dice una donna - colpire le persone anziane è davvero squallido.

Entrano, devastano tutto alla ricerca di soldi, oro e scappano. Armadi, mobili devastati. Una situazione davvero inaccettabile.

E pensare che proprio ieri si è parlato di sicurezza, furti e criminalità in prefettura alla presenza del ministro Piantedosi, al quale rivolgiamo un forte appello a non lasciarci soli. Il territorio della Baronia è molto vasto e vulnerabile.

Occorre potenziare i servizi di pattugliamento sul territorio. Chi ha agito lo ha fatto colpendo persone inermi in casa ed è davvero preoccupante. Ci siamo organizzati anche noi per sorvegliare il territorio".

A Carife in modo particolare i malviventi hanno scelto una zona più periferica del paese, con la possibiltà di una più agevole via di fuga verso il fondo Valle Ufita e Guardia Lombardi.