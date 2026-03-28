Ariano: Azione inaugura la nuova sede, sul tricolle arriva D'Alessio L'appuntamento è per domani, domenica 29 marzo alle ore 18.00 in viale Tigli

Azione con Calenda inaugura la nuova sede politica ad Ariano Irpino, alla presenza del deputato Antonio D'Alessio. L'appuntamento è per domani, domenica 29 marzo alle ore 18.00 all'imbocco di viale Tigli Pasteni da piazza Mazzini.

"All’inaugurazione della nostra nuova sede - afferma il segretario cittadino Fabio Gambacorta - sarà presente un caro amico che ogni giorno dimostra vicinanza e disponibilità verso il gruppo locale e provinciale di Azione.

Antonio D'Alessio, eletto alla camera dei deputati nel collegio Salerno Avellino con Azione, autorevole componente dell’ufficio di presidenza della Camera e della commissione giustizia, sarà ad Ariano, per dare insieme a noi il via a una nuova campagna elettorale.

In una nuova sede, ma con la passione di sempre. Domani non mancheranno le sorprese. Non vi anticipiamo nulla: vi invitiamo a venirci a trovare!

Così Raffaela Manduzio presidente dell'assemblea regionale di Azione Campania: "Una nuova sede, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Sarà un momento di incontro aperto a tutti, iscritti, simpatizzanti e cittadini che vogliono restituire dignità e futuro alla nostra comunità e ridare slancio a un territorio che merita molto di più. Ariano ha bisogno di competenze, di responsabilità e partecipazione. Noi ci siamo".