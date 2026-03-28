Carfagna: "Per il Sud peso insopportabile del divario di cittadinanza" La deputata e segretaria di Noi Moderati: "Disparità su diritti, servizi al Sud restano un miraggio"

Ospite di Gianfranco Rotondi e dell'assemblea degli esterni sul cattolicesimo politico ad Avellino anche l'onorevole Mara Carfagna. La deputata e segretaria di Noi Moderati, ministro per il Sud e la coesione territoriale per 18 mesi nel governo Draghi, ha ribadito la necessità del cambio di passo per il Mezzogiorno nel contesto nazionale, ma non solo. "Chi come me conosce il sud conosce molto bene il peso insopportabile del divario di cittadinanza che esiste e sa bene che non c'è famiglia, giovane, ragazza, imprenditore che tutti i giorni non sbatta contro il muro delle disuguaglianze, contro una disparità di diritti, di servizi che altrove vengono garantiti e che al sud, invece, restano più un miraggio".

"Iniziative sui territori per mettere al centro questi temi"

Più investimenti per il sud e per le aree interne: "Dopo il referendum che ci ha visto tutti impegnati convintamente a sostegno di una riforma che pensavamo fosse necessaria per modernizzare il Paese, questa non è la stagione delle grandi riforme, ma delle questioni che hanno a che fare con la quotidianità dei cittadini e qui al sud quotidianità significa diritto all'istruzione, alla mobilità, alla sanità, al lavoro e diciamo nei prossimi dodici mesi mi farò carico personalmente con iniziative sui territori per mettere al centro questi temi", ha aggiunto Carfagna.