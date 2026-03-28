Ariano: Lega in campo con Liberi e Forti a sostegno di Mario Ferrante "L'obiettivo è restituire alla Valle dell’Ufita e alla città del tricolle un ruolo centrale"

La Lega sarà in campo ad Ariano Irpino con la lista “Liberi e Forti”, a sostegno della candidatura autorevole e di qualità di Mario Ferrante.

"Ariano Irpino attende di tornare protagonista nei processi di crescita e sviluppo del territorio, a partire da interventi strategici come l’Alta Capacità e la piattaforma logistica. Su questi fronti, il ministro Matteo Salvini ha già impresso un impulso significativo, aprendo nuove prospettive per l’intera area.

L’obiettivo è restituire alla Valle dell’Ufita e ad Ariano Irpino un ruolo centrale, coerente con la dimensione del territorio e con la rilevanza dei servizi che è chiamato a garantire ai cittadini".

In questo quadro, la Lega è pronta ad offrire un contributo concreto di idee e di classe dirigente nel prossimo Consiglio comunale, con la capacità di interloquire in modo efficace con il Governo sulle azioni di sviluppo.



"Ad Ariano Irpino ci sentiamo pronti a fare la nostra parte per costruire una prospettiva di crescita solida e duratura per il territorio”, dichiara il commissario provinciale della Lega Avellino, Luigi Barone".