Ariano, tamponamento alla rotatoria di Cardito: due donne in ospedale E' il secondo incidente in poche ore

E' di due donne finite in ospedale per accertamenti, il bilancio di un tamponamento avvenuto lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, all'altezza della rotatoria di Cardito Piano di Zona. Il secondo in poche ore.

Nell'incidente, sono rimasti coinvolti due mezzi, un fuoristrada e una panda. Entrambi viaggiavano in direzione Napoli. In pronto soccorso sono finite le due donne passeggere. Nessuna conseguenza grave fortunatamente. Sul posto polizia, carabinieri e 118.

Non è il primo tamponamento del genere su questo tratto di strada. Dalla scorsa notte risultano abbattuti due paletti che delimitano la rotatoria e il marciapiede accanto al sottopassaggio. Precedentemente a farne le spese erano strati alcuni segnali e un palo che tra l'altro non è stato ancora riportato al suo posto originale, al centro della rotatoria, dopo la rimozione da parte del comune per motivi di sicurezza avvenuta lo scorso 24 gennaio, come documentato da queste immagini. A quando il ritorno? Grazie