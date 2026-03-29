Avellino: gestione per alcune pedine, prove nel test in famiglia Domenica di riposo, poi la ripartenza in settimana verso la sfida con il Palermo

Ore di riposo per l'Avellino dopo il triangolare in famiglia, anche con l'impiego dei calciatori della formazione Primavera, con tempi da 35 minuti per le tre partite disputate nella mattinata di ieri al "Partenio-Lombardi". Semplice gestione dei carichi di lavoro per Lorenco Simic, Alessandro Fontanarosa e Luca Palmiero, assenti nell'ultima seduta settimanale al pari di Marco Sala, rimasto ai box per il problema alla caviglia e ancora out, di Filippo Reale, fuori dalla trasferta di Chiavari per la lesione al soleo di sinistra, e di Giovanni Daffara, impegnato con l'Under 21 (martedì l'Italia sarà a Boras per la sfida contro la Svezia). Regolarmente in gruppo Justin Kumi e Martin Palumbo dopo i sintomi influenzali accusati in avvio di settimana e superati dai due centrocampisti.

Domenica prossima la sfida con il Palermo al "Barbera"

Nei test da 35 minuti a segno Cosimo Patierno, Andrea Favilli, Roberto Insigne, Luca Pandolfi e il giovane Arthur Spadoni, modulo 4-3-1-2 per le tre squadre e nella squadra verde è stata provata la coppia Favilli-Tutino con Insigne trequartista. Segnali, quindi, da parte dell'attaccante pisano in coppia con il partenopeo e continuità in termini realizzativi da Patierno. Domenica di riposo, poi la tabella di marcia verso il match con il Palermo, in programma la sera di Pasqua (ore 19.30) al “Barbera”. Partita 11 contro 11 anche per i rosanero nelle scorse ore a Torretta: sguardo rivolto al rush finale del torneo con la squadra allenata da Filippo Inzaghi a caccia del posto che vale la promozione diretta, distante 4 punti a 6 giornate dal termine. L'Avellino punta, invece, a chiudere quanto prima l'operazione salvezza con il +5 sui playout per un margine ricostruito nella gestione tecnica di Davide Ballardini.