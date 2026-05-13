Reati contro fede e patrimonio, maxi operazione dei Carabinieri ad Avellino Stamane elicottero in volo sulla città e misure cautelari per otto persone

In queste ore, nel capoluogo irpino, i Carabinieri stanno dando esecuzione a un provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino che ha disposto misure cautelari nei confronti di 8 soggetti, gravemente indiziati - allo stato delle indagini - di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio, in particolare ai danni dell’Erario, della Regione e della Provincia.

Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.