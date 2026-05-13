Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento, anche l'Irpinia è in festa La nomina nella Santa Sede è attesa nelle prossime ore

Un nutrito gruppo di paesi irpini è in festa per la nomina del nuovo Arcivescovo Metropolita di Benevento, mons. Michele Autuoro, ausiliare del Cardinale Battaglia a Napoli. Procidano, è uomo di robusta cultura teologica. La nomina ufficiale nella Santa Sede è attesa per le prossime ore.

Il ministero

Nel corso del suo ministero ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e formativi: dapprima assistente diocesano dell’ACR tra il 1991 e il 1994, poi animatore del Seminario di Capodimonte fino al 2000. Successivamente è stato parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie e San Leonardo a Procida dal 2000 al 2009, mentre nel 2007 ha assunto anche la guida dell’Ufficio Missionario Diocesano.

Dal 2009 al 2012 ha guidato la parrocchia di Santa Maria della Mercede a Chiaia. Negli anni successivi il suo impegno si è concentrato soprattutto nell’ambito missionario nazionale: dal 2013 al 2018 è stato direttore dell’Ufficio Missionario della CEI e della Fondazione Missio. Nel 2018 è stato nominato amministratore parrocchiale di San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone, mentre tra il 2019 e il 2022 ha ricoperto il ruolo di rettore del Seminario Arcivescovile di Napoli “Cardinale Alessio Ascalesi”.

E' vescovo ausiliare di Napoli

Il 16 novembre 2023, durante la 78ª Assemblea Generale della CEI, monsignor Autuoro è stato eletto presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. Attuale vescovo ausiliare di Napoli, raccoglierà ora il testimone di Felice Accrocca alla guida dell’Arcidiocesi di Benevento.

La nomina

Particolarmente stimato dal presbiterato napoletano, avrà la responsabilita’ pastorale e spirituale di una prestigiosissima cattedra per tanti versi legata alla vicenda umana e pastorale di San Gennaro.

Le parrocchie irpine in festa

Le parrocchie irpine della Metropolia di Benevento sono, oltre i centri dell’intera fascia della Valle Caudina molte altre vicinissime ad Avellino come Pietrastornina, Cervinara, San Martino Valle Caudina, Santa Paolina, Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi, Venticano, Lapio, Montefalcione, Torre le Nocelle, Tufo, Montefalcione, Roccabascerana, Petruro, Altavilla Irpina, Venticano, Torrioni, Chianche, Montecalvo, Rotondi.