Montevergine, strada ancora chiusa. L'abate: siamo al collasso Don Riccardo: le istituzioni devono sentire il grido dall'allarme: 3 comunità al collasso

Tre comunità al collasso, commercio in ginocchio e l'abate che ammette: fa male vedere il piazzale del Santuario deserto, i commercianti in crisi e i pellegrini che mancano tra i banchi della chiesa. "Dopo l'appello di Don Riccardo Guariglia si è tenuto ieri pomeriggio l'incontro tra i sindaci di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, Vittorio D'Alessio e Luigi Marciano, e l'abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia.

Santuario deserto

"Fa male salire al Santuario e trovarlo deserto - spiega Guariglia - . La funicolare non basta i fedeli non arrivano in tanti come sempre. E' tempo di risolvere e completare i lavori per riaprire la strada. ".

Intanto in una lettera aperta alle istituzioni racchiude il grido d'aiuto dal territorio. Non c'è più tempo», afferma Marciano. «Ora le istituzioni devono ascoltare il nostro grido d'allarme rispetto alla profonda sofferenza economica e spirituale, perchè attorno al Santuario di Montevergine vi è una realtà che riguarda tante famiglie. Cronoprogrammi certi ad oggi non ne abbiamo, nè abbiamo visto i nostri rappresentanti regionali porre l'attenzione necessaria a risolvere la problematica in breve tempo».