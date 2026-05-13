Solennità della prima apparizione di Fatima: giornata clou oggi ad Ariano Celebrazione solenne presieduta dal vescovo Sergio Melillo

Veglia notturna, preghiera personale e comunitaria nella solennità della prima apparizione alla Madonna di Fatima. Silenzio e meditazione nel Santuario del piano di zona ad Ariano Irpino, intitolato alla Vergine dei miracoli.

Era il 13 maggio 1917, quando la Madonna apparve a tre pastorelli: i fratelli Francesco, di 9 anni, Giacinta Marto, di 7 anni, e la loro cugina, Lucia dos Santos, di 10 anni. L’apparizione avvenne a Cova da Iria, località nei pressi di Fatima e fu la prima di una serie. Da allora ogni 13 del mese, da maggio a ottobre, la Vergine si manifestò ai tre pastorelli, affidando loro un messaggio di speranza.

In particolare, nella prima apparizione, la Madonna chiese loro di recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Un messaggio mai come in questo momento di grandissima attualità.

E a ribadirlo in lacrime è stato proprio don Alberto Lucarelli insieme a don Vincenzo Losanno.

Il programma di oggi:

Ore 7.30 santa messa a conclusione della veglia, una seconda celebrazione alle 10.00 e alle 18.30 la liturgia solenne, presieduta dal vescovo Sergio Melillo. A seguire la processione nel piano di zona. L'ultimo atto dei festeggiamenti, domenica 17 maggio alle 17.30 santa messa e a seguire la processione attraverso via Viggiano.