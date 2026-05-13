Carmine Grasso: "Ariano ha storia, associazioni e talenti"

"Ieri ho incontrato l’associazione Sante Spine, che da anni tiene viva una delle manifestazioni più importanti dell’identità arianese. Ho consegnato loro la videocassetta originale della prima edizione della rievocazione, nata nel 1997, quando da assessore alla cultura contribuimmo ad avviare questo percorso".
Ad affermarlo è il candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso
"Oggi quella storia deve diventare una scelta politica chiara: la prossima amministrazione dovrà riconoscere, sostenere e programmare questa manifestazione con il ruolo che merita.
Per rilanciare il centro storico serve mettere a sistema quattro appuntamenti forti: la rievocazione delle sante spine, vicoli ed arte, l’Ariano international film festival e l’Ariano folk festival. Che non devono essere considerati eventi isolati, ma strumenti concreti per riportare persone, cultura, economia e vita nel cuore della città.
Ariano ha storia, associazioni e talenti. Ora serve un’amministrazione che sappia trasformare tutto questo in una strategia stabile di rilancio".