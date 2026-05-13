Prove transitabilità viadotto Variante ad Ariano: chiusura notturna, ecco quando Scatta il collaudo da parte dell'Anas, disposto percorso alternativo obbligatorio. Ecco i dettagli

Prove di transitabilità sul viadotto Variante ad Ariano Irpino Scatta il collaudo da parte dell'Anas. L'intervento straordinario avverrà in notturna per evitare disagi alla circolazione stradale lungo l'unica e importante arteria principale di collegamento tra la Campania e la Puglia.

"Dal km 23+150 al km 23+300, per prove di transitabilità in orario notturno sul viadotto al km 23 200, su tutte le corsie, chiusura del tratto di strada interessato alle prove, a partire dalle ore 21:00 del 14/05/2026 fino alle ore 02:00 del 15/05/2026. Il dispositivo interesserà tutti gli utenti.

Percorso alternativo obbligatorio:

Per chi proviene da Grottaminarda, giunti ad Ariano Irpino a Cardito, verso Maddalena, procedere in direzione sud est su corso Vittorio Emanuele. Alla rotonda, prendere la 2ª uscita e rimanere su Corso Vittorio Emanuele. Continuare su via nazionale. Procedere in direzione sud est su via nazionale, continuare su via Sant'Antonio, svoltare leggermente a destra e prendere contrada Accoli, continuare su rione Martiri. Alla rotonda prendere la 2ª uscita verso la statale 90 delle puglie e viceversa per chi proviene da Foggia.

Informati tutti gli organi preposti, prefettura, protezione civile, comuni e forze dell'ordine.