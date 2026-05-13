Prove transitabilità viadotto Variante ad Ariano: chiusura notturna, ecco quando

Scatta il collaudo da parte dell'Anas, disposto percorso alternativo obbligatorio. Ecco i dettagli

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La comunicazione

Ariano Irpino.  

Prove di transitabilità sul viadotto Variante ad Ariano Irpino Scatta il collaudo da parte dell'Anas. L'intervento straordinario avverrà in notturna per evitare disagi alla circolazione stradale lungo l'unica e importante arteria principale di collegamento tra la Campania e la Puglia. 

"Dal km 23+150 al km 23+300, per prove di transitabilità in orario notturno sul viadotto al km 23 200, su tutte le corsie, chiusura del tratto di strada interessato alle prove, a partire dalle ore 21:00 del 14/05/2026 fino alle ore 02:00 del 15/05/2026. Il dispositivo interesserà tutti gli utenti.

Percorso alternativo obbligatorio: 

Per chi proviene da Grottaminarda, giunti ad Ariano Irpino a Cardito, verso Maddalena, procedere in direzione sud est su corso Vittorio Emanuele. Alla rotonda, prendere la 2ª uscita e rimanere su Corso Vittorio Emanuele. Continuare su via nazionale. Procedere in direzione sud est su via nazionale, continuare su via Sant'Antonio, svoltare leggermente a destra e prendere contrada Accoli, continuare su rione Martiri. Alla rotonda prendere la 2ª uscita verso la statale 90 delle puglie e viceversa per chi proviene da Foggia. 

Informati tutti gli organi preposti, prefettura, protezione civile, comuni e forze dell'ordine.

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