Amedeo Iacobacci: "Una guida per amare di più la nostra bella città di Ariano" Come da tradizione è in distribuzione gratuitamente l'informatore arianese

Come da tradizione è in distribuzione gratuitamente l'informatore arianese. Un'iniziativa che affonda le radici nel passato, portata avanti con impegno e dedizione oggi da Amedeo Iacobacci.

"Una guida pensata per accompagnare residenti e visitatori alla scoperta della nostra città, tra informazioni utili, approfondimenti storico culturali e curiosità che raccontano l'anima di Ariano.

Questa nuova edizione si propone come uno strumento prezioso per conoscere e vivere il territorio in tutte le sue sfaccettature.

L'invito che rivolgo a chi sceglierà Ariano come meta delle proprie vacanze è quello di lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze: dal ricco patrimonio storico e paesaggistico, alla calorosa accoglienza, resa possibile anche grazie ai nostri ristoratori e operatori del settore, che con impegno e professionalità continuano a distinguersi per qualità e innovazione.

Ampio spazio è dedicato alla storia e alle tradizioni locali, con contributi curati da studiosi e appassionato che da anni custodiscono e valorizzano la memoria della nostra comunità, offrendo al lettore uno sguardo autentico e approfondito sulla città.

Non manca come sempre un momento di leggerezza e sorriso, grazie ai componimenti poetici e contributi letterari che arricchiscono la guida con sensibilità e ironia. A completare il racconto un suggestivo percorso fotografico capace di catturare emozioni, scorsi e atmosfere che rendono Ariano unica. La foto è di Francesco Lops

Che questa guida, possa essere una compagna di viaggio e una fonte di ispirazione per conoscere, amare e vivere Ariano".