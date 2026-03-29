Ariano Irpino, droga nel pacco destinato al figlio detenuto: aperta un'inchiesta Convalidato il sequestro di quarantuno grammi di sostanza stupefacente

di Paola Iandolo

Tenta di introdurre della droga, insieme ad un pacco contenente carne, destinato al figlio ristretto nel carcere di Ariano Irpino: paerto un fascicolo d'inchiesta e convalidato il sequestro. Protagonista della consegna " speciale" una donna di cinquantotto anni, residente ad Avellino, madre del detenuto. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, durante i controlli di routine, hanno aperto il contenitore di plastica e trovato otto involucri di cellophane. Sette contenevano hashish. Uno, cocaina. In totale, 41 grammi di stupefacente nascosti tra la carne, pronti a entrare in carcere.

Il ritrovamento e la denuncia

Il contenuto illecito è stato scoperto durante i controlli, impedendo che la droga arrivasse a destinazione nel carcere. La Procura di Benevento ha convalidato il sequestro.A firmare la convalida il Procuratore Nicola D'Angelo. È il primo atto ufficiale di un'indagine che è stata affidata al gruppo di lavoro sulle carceri, una struttura interna alla Procura che si occupa specificamente di reati legati agli istituti penitenziari. La donna è stata denunciata prontamente denunciata per detenzione ai fini di spaccio ed è stato aperto un fascicolo di indagine. Gli accertamenti sono in corso.





