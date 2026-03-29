Ariano Irpino, droga nel pacco destinato al figlio detenuto: aperta un'inchiesta

di Paola Iandolo
Tenta di introdurre della droga, insieme ad un pacco contenente carne, destinato al figlio ristretto nel carcere di Ariano Irpino: paerto un fascicolo d'inchiesta e convalidato il sequestro. Protagonista della consegna " speciale" una donna di cinquantotto anni, residente ad Avellino, madre del detenuto. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, durante i controlli di routine, hanno aperto il contenitore di plastica e trovato otto involucri di cellophane. Sette contenevano hashish. Uno, cocaina. In totale, 41 grammi di stupefacente nascosti tra la carne, pronti a entrare in carcere.
Il ritrovamento e la denuncia
Il contenuto illecito è stato scoperto durante i controlli, impedendo che la droga arrivasse a destinazione nel carcere. La Procura di Benevento ha convalidato il sequestro.A firmare la convalida il Procuratore Nicola D'Angelo. È il primo atto ufficiale di un'indagine che è stata affidata al gruppo di lavoro sulle carceri, una struttura interna alla Procura che si occupa specificamente di reati legati agli istituti penitenziari. La donna è stata denunciata prontamente denunciata per detenzione ai fini di spaccio ed è stato aperto un fascicolo di indagine. Gli accertamenti sono in corso.