Montevergine riapre e la funicolare torna in funzione, Guariglia: segno di pace Tantissimi fedeli hanno raggiunto il Santuario nel giorno della Domenica delle Palme

Il Santuario di Montevergine riaccoglie i suoi fedeli. Lo fa nel giorno della Domenica delle Palme. Questa mattina, grazie alla messa in funzione della Funicolare di Mercogliano, tantissimi fedeli hanno raggiunto il Santuario di Mamma Schiavona per assistere alla Santa messa celebrata dall'abate Don Riccardo Guariglia. “Preghiamo la Madonna fiduciosi affinché torni a fiorire il sorriso della pace sul volto del mondo – ha detto Guariglia – con la speranza che la strada torni percorribile al più presto. Maggio si avvicina, il mese dedicato alla Madonna, e le prenotazioni ci sono già, con pellegrinaggi, eventi, gruppi che vengono da fuori. "Sono un po' preoccupato - ha ammesso Guariglia -. Mi auguro che presto la strada possa tornare almeno percorribile per le auto".

La riapertura del Santuario, per lui, non è solo logistica. "La Domenica delle Palme segna l'inizio della Settimana Santa - ha ricordato-. Anche la riapertura del Santuario diventa così un'occasione per prepararci all'incontro con Cristo risorto, affinché possa portare pace e serenità a tutte le famiglie.

Ha ricordato la sinergia tra istituzioni, la Protezione Civile, le navette messe a disposizione per chi ha difficoltà con la funicolare — gli anziani, soprattutto, che non sempre trovano comodo quel collegamento.