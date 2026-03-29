"Avellino, game over. Il centrosinistra e il tempo che scade" L’incontro si terrà mercoledì 1 aprile, a partire dalle ore 18, presso il Circolo della Stampa

Un confronto pubblico sul futuro politico. “Avellino, game over. Il centrosinistra e il tempo che scade” è il titolo dell’assemblea pubblica promossa dalla coalizione “Per Avellino”, composta da Controvento, Sinistra Italiana e SiPuò.

L’incontro si terrà mercoledì 1 aprile, a partire dalle ore 18, presso il Circolo della Stampa di Avellino, uno dei luoghi simbolo del dibattito politico e culturale cittadino.

Il tema: crisi e rilancio del centrosinistra

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di aprire una riflessione sullo stato attuale del centrosinistra locale, in un momento considerato cruciale per gli equilibri politici in città.

Il titolo scelto richiama esplicitamente un passaggio critico, quasi una resa dei conti politica, con l’intenzione di interrogarsi sulle responsabilità e sulle prospettive future.

Le forze promotrici

La coalizione “Per Avellino” riunisce realtà politiche e civiche che da tempo si collocano nell’area progressista e alternativa, cercando di costruire un progetto condiviso per il governo della città.

L’assemblea rappresenta un’occasione per coinvolgere cittadini, attivisti e rappresentanti politici in un confronto aperto, che potrebbe segnare anche nuove traiettorie organizzative e programmatiche.